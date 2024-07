Perché gli italiani bevono tanta acqua minerale? La domanda è lecita, la risposta è meno scontata, anche perché nella maggior parte delle Regioni l’acqua di rubinetto è buona. A volte l’acqua ha un lieve sapore di cloro che può disturbare, ma la stessa cosa succede in Europa, dove però i cittadini consumano la metà o anche un terzo dei 252 litri l’anno bevuti da un cittadino italiano.

Uno dei motivi di questo esagerato livello di consumo è da attribuire all’enorme investimento pubblicitario delle aziende che con migliaia di spot veicolano messaggi che enfatizzando caratteristiche comuni all’acqua di rete come la leggerezza e la purezza. In molti casi si gioca pure la carta del benessere: basta pensare a Uliveto e Rocchetta definite da sempre “acque della salute”. Poi c’è il concetto di naturalezza e bellezza affiancato alle sorgenti (sempre di montagna) sollecitato attraverso immagini di ragazze bellissime che si destreggiano in luoghi paradisiaci. I produttori di acqua minerale cercano in tutti i modi, attraverso spot ambigui e ingannevoli, di convincere i consumatori che l’acqua in bottiglia è un prodotto migliore rispetto all’acqua di rubinetto.

I troppi scandali dell’acqua minerale

I consumatori non sanno che il mondo delle minerali non è proprio così idilliaco e perfetto. I ritiri dal mercato di acqua minerale per contaminazione microbica, per alterazioni del gusto, per presenza di corpi estranei non sono rati e noi de Il Fatto Alimentare li riportiamo regolarmente. L’ultimo richiamo di pochi giorni fa ha interessato Fiuggi. Nel settembre 2023 c’è stato il ritiro dell’acqua Monte Cimone della Coop, nel mese di aprile dello stesso anno il caso di Primia venduta nei supermercati Tigros, Iperal e Basko. Nel 2022 è stata richiamata l’acqua minerale Claudia. La cronaca registra poi il recentissimo scandalo internazionale delle minerali francesi Perrier, Vittel targate Nestlé sottoposte a trattamento di filtrazione per essere rese “microbiologicamente neutre”. Al contrario i casi di acqua di rubinetto con criticità sono molto rari.

Le pubblicità ingannevoli

L’altro elemento di successo delle acqua in bottiglia è la pubblicità ingannevole e la scelta di testimonial famosi del mondo dello spettacolo e dello sport. I provvedimenti presi dall’Istituto di autodisciplina pubblicitaria e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro spot giudicati ingannevoli e scorretti sono decine e riguardano quasi tutti le grandi marche. Provvedimenti contro spot che lasciano intendere che bere acqua minerale aiuta a dimagrire, altri che lasciano pensare a un miglioramento del benessere, della struttura ossea della diuresi.

Poi ci sono spot e messaggi supportati da associazioni pressoché sconosciute di medici che lasciano intendere un qualche miglioramento per la salute. Basta citare per intenderci i sei provvedimenti spalmati su diversi anni contro Uliveto e Rocchetta. Il trend di spot ingannevoli più recente riguarda però l’impatto zero e il recupero di emissioni di anidride carbonica. Anche in questo caso ci sono state diverse censure e provvedimenti oltre che multe salate a carico delle aziende imbottigliatrici.

Un elemento che ha favorito la diffusione capillare delle bottiglie di minerale fra la popolazione è l’incapacità di comunicare la bontà dell’acqua del rubinetto da parte dei gestori della rete idrica evidenziandone i vantaggi economici e ambientali. Di fronte allo scetticismo diffuso sulla qualità dell’acqua di rubinetto basterebbe ricordare che bambini delle scuole dell’infanzia, elementari e medie la consumano ogni giorno. Si tratta della stessa acqua che però può essere negata al ristorante, dove siamo praticamente obbligati a bere acqua minerale oppure acqua di rubinetto filtrata pagandola a carissimo prezzo.

Confronto acqua minerale/acqua rubinetto

La scelta di evitare confronti, di non competere con gli imbottigliatori è una grave responsabilità delle società che gestiscono le reti idriche da sempre sottovalutata. Quanti gestori hanno cercato di ribaltare o semplicemente smentire fake news sulla possibilità che l’acqua del rubinetto possa essere impura e poco controllata oppure che possa facilitare la formazione di calcoli quando troppo ricca di sali minerali o comunque meno sicura rispetto all’acqua imbottigliata?

Questa mancanza di chiarezza ha contribuito a fare diventare gli italiani i più grandi bevitori di minerale al mondo, ad arricchire società che riempiono contenitori di acqua vuoti trasportandoli a centinaia e a volte migliaia di km distanza, con uno spreco di energia esagerato.

È di pochi giorni fa la piacevole sorpresa sul Corriere della sera di una pubblicità firmata Gruppo Cap (gestore della rete idrica nella città metropolitana di Milano) che recita “Prima di dire no almeno bevila” affiancata da un bambino con un bicchiere d’acqua (vedi foto di copertina). Un’iniziativa importante che tenta di ribaltare la bufala secondo cui l’acqua del rubinetto è di seconda categoria.

C’è di più, il Gruppo CAP (vedi foto sopra) invita i consumatori a fare un test con familiari e amici. Provate a fare un assaggio alla cieca per cercare di riconoscere l’acqua del rubinetto, basta riempire due bicchieri, uno con acqua minerale in bottiglia e l’altro con acqua del rubinetto e, procedere all’assaggio, divertendosi a distinguerle.

1