Un mese fa Il Fatto Alimentare ha rivolto un appello ai lettori invitandoli a sostenere con una donazione extra il sito. Questo ci permetterebbe di continuare a operare in autonomia, senza inserzionisti che fanno pubblicità in cambio di finti articoli o di interviste “a pagamento” come ci viene proposto continuamente.

Da quando abbiamo iniziato la campagna sono arrivate decine di donazioni, ma speriamo che ne arrivino altre. Il Fatto Alimentare, nato 15 anni fa con un budget di 7.000 euro, è uno dei pochi siti di giornalisti indipendenti, con accesso gratuito, e che non accetta pubblicità di cibo spazzatura, integratori, diete e acque minerali. Questa linea editoriale è un nostro caposaldo. In questi anni abbiamo portato avanti diverse iniziative come quella contro l’invasione dell’olio di palma, nel 2014, che ha fatto sparire l’olio tropicale da decine di migliaia di prodotti italiani. Anche la campagna sulla sugar tax e l’inchiesta su prosciuttopoli ha evidenziato le furberie del settore.

C’è poi stata la raccolta firme per le allerte alimentari che ha spinto tutte le aziende a pubblicare i nomi dei prodotti ritirati dagli scaffali. Ogni anno sono centinaia i prodotti oggetto di allerta che noi raccogliamo e segnaliamo gratuitamente a oltre 25 mila lettori. Si tratta di iniziative che solo una redazione indipendente può portare avanti.

Siamo convinti che il giornalismo di qualità abbia un ruolo importante in un contesto dove disinformazione, fake news e notizie pilotate dalle lobby hanno spesso il sopravvento. Vogliamo continuare a fare bene il nostro lavoro e anche dare il via a nuovi progetti, ma abbiamo bisogno di un aiuto da parte dei lettori. L’invito è rivolto in particolare a studi legali, agenzie di pubbliche relazioni e di comunicazione, enti certificatori, laboratori di analisi, nutrizionisti, dietologi e tecnologi alimentari, oltre ai responsabili di aziende alimentari che utilizzano gratuitamente i nostri contenuti per uso professionale.

