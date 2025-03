Un’esplosione seguita da un incendio ha scosso nel primo pomeriggio di oggi il complesso industriale della Perfetti Van Melle a Lainate, in provincia di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, l’incidente è avvenuto intorno alle 14 in un magazzino situato in via Clerici, dove sembra fossero stoccati scarti di lavorazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e Saronno con numerosi mezzi per contenere le fiamme, mentre una colonna di fumo denso si è alzata per decine di metri, risultando visibile anche dall’autostrada e da diverse zone del Nord Milano. In via precauzionale, le autorità hanno evacuato tre edifici residenziali adiacenti all’azienda.

L’incendio è stato dichiarato sotto controllo nel giro di un’ora, senza che si registrassero feriti o persone coinvolte. Tuttavia, per scongiurare eventuali rischi legati alla diffusione di sostanze chimiche, sono stati attivati anche i mezzi di pronto intervento del nucleo Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico – Nbcr, specializzato nella gestione di emergenze di natura chimico-biologica.

La Perfetti Van Melle, leader mondiale nel settore della confetteria, è un’azienda di origini italiane, fondata nel 1946 a Lainate e diventata una multinazionale dopo la fusione con l’olandese Van Melle nel 2001. Produce marchi noti come Big Babol, Brooklyn, Golia, Mentos e Chupa Chups di cui abbiamo recentemente parlato in un articolo ripercorrendone la storia e le indicazioni di consumo.

Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’esplosione per accertare eventuali responsabilità e prevenire il ripetersi di simili incidenti.

© Riproduzione riservata

