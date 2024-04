Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di tre preparati per pane, pizza e dolci senza glutine venduti con i marchi Molino Rossetto, Amo Essere Senza Glutine Tre Mulini di Eurospin e Pastas Gallo. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza degli allergeni senape e sesamo non dichiarati in etichetta.

I preparati senza glutine richiamati

I prodotti interessati sono i seguenti:

Preparato per pane e pizza Amo Essere Senza Glutine Tre Mulini, in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto LV23005666 e il termine minimo di conservazione (TMC) 05/01/2025, e LV23016666 e il TMC 16/01/2025;

Mix senza glutine per molteplici usi (mix sin gluten para multiples usos) Pastas Gallo, in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto LV23027102 e il TMC 21/01/2025, LV23038102 e il TMC 07/02/2025 e LV23011101 e il TMC 11/01/2025;

Preparato per frittelle e castagnole senza glutine Molino Rossetto, in confezioni da 400 grammi, con il numero di lotto LV23024104 e il TMC 24/01/2024;

L’azienda Molino Rossetto ha prodotto tutti i preparati senza glutine richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via San Fausto 98, a Pontelongo, in provincia di Padova.

I precedenti

Sono ormai numerosi i richiami di prodotti per la presenza di sesamo e senape non dichiarati. Nella maggior parte dei casi gli allergeni si trovavano nella fibra di psyllium usata come ingrediente (leggi qui l’articolo sul richiamo fibra di psyllium in polvere bio). In questo caso, anche se lo psyllium non è menzionato nell’avviso di richiamo, è presente nell’elenco ingredienti. Dunque, sono 15 i prodotti con fibra di psyllium richiamati per la possibile presenza dei due allergeni, più altri cinque di cui non siamo riusciti a risalire alla lista degli ingredienti. Si tratta di:

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche a sesamo e/o senape di non consumare i preparati con i numeri di lotto e i termini, minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che non sono allergici a sesamo e senape possono mangiare i prodotti richiamati senza rischi.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 75 richiami, per un totale di 132 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

