Alla fine della scorsa settimana, si è allargato il richiamo di biscotti per mancanza di indicazioni obbligatorie. Inoltre, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di un salamini per rischio microbiologico.

Il richiamo dei biscotti

Il Ministero ha diffuso il richiamo da parte del produttore di altri lotti di baby biscotti mini mix prodotti dall’azienda Bake It. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la mancanza dell’avvertenza al consumo in etichetta “Possono influire negativamente sull’attività e sull’attenzione dei bambini”, prevista obbligatoriamente per i coloranti E102, E110, E104, E122, E129 ed E124. Il prodotto interessato è venduto in vassoi da 24 pezzi con i numeri di lotto dal 30/09/2024 al 17/02/2025, e i termini minimi di conservazione (TMC) a cinque mesi.

L’azienda Bake It Srl ha prodotto i biscotti richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Bonvicino 37, a Legnano, nella città metropolitana di Milano.

In precedenza, il Ministero della Salute aveva già segnalato il richiamo del solo lotto prodotto il giorno 11/11/2024con il TMC 11/04/2025 (leggi qui il primo richiamo di biscotti).

Il richiamo dei salamini

Il Ministero, poi, ha pubblicato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di salamini di puro suino a marchio G. A. Prodotti Toscani. La ragione indicata è la sospetta presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in pezzi da 450 grammi con il numero di lotto L. 00000115 e tutte le scadenze associate.

L’azienda G. A. Prodotti Toscani ha prodotto i salamini richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Solferino 4, a Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena (marchio di identificazione UE IT 1460 S).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

