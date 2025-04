Alla fine della scorsa settimana, Gros Market ha segnalato i richiami di due prodotti ittici per la presenza di metalli pesanti oltre i limiti: si tratta di gamberi rosa e pesce spada.

Il richiamo dei gamberi rosa

Gros Market ha pubblicato il richiamo da parte del produttore di un lotto di gamberi rosa piccoli (Parapenaeus longirostris) a marchio Tirreno Fish. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il superamento dei limiti di mercurio stabiliti dalla normativa. Il prodotto in questione è stato distribuito fresco in casse da 3,1 kg e appartiene al lotto numero 29362-250317-002. Non è presente una data di scadenza, ma è indicata la data di confezionamento 17/03/2025.

L’azienda Tirreno Fish Srl ha prodotto i gamberi rosa richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via degli Atleni Snc, a Monte Argentario, in provincia di Grosseto (marchio di identificazione IT2789CE).

Il richiamo del pesce spada

Gros Market ha diffuso anche il richiamo da parte dell’operatore di alcuni lotti di pesce spada a marchio Frime. Anche in questo caso la ragione indicata è la presenza di mercurio oltre i limiti. Il prodotto interessato appartiene ai lotti 3148P 80 077, 3148P 80 080, 3148P 80 084, e 3148P 80 080, con le date di scadenza 28/03/2025, 31/03/2025, 04/04/2025 e 31/03/2025, tutte già trascorse.

L’avviso di richiamo non indica né il peso delle confezioni, né lo stabilimento di produzione del pesce spada richiamato.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti ittici con i numeri di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati, magari congelati, possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 62 richiami, per un totale di 218 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia (copertina), Gros Cidac

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2