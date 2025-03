I supermercati Conad hanno richiamato un lotto di würstel di puro suino a proprio marchio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il riscontro, nel corso di controlli interni, di tracce di proteine del latte, non dichiarate in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 con il termine minimo di conservazione (TMC) 28/05/2025, corrispondente al lotto di produzione.

Il Salumificio Fratelli Beretta Spa ha prodotto i würstel richiamati per Conad Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Felice Beretta 5, a Medolago, in provincia di Bergamo (marchio di identificazione IT 368 L CE).

In via cautelativa, Conad raccomanda alle persone allergiche alle proteine del latte di non consumare i würstel di puro suino con il termine minimo di conservazione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Il consumo dei würstel in questione invece non comporta rischi per le persone che non sono allergiche al latte.

