Nel tardo pomeriggio di ieri, 20 marzo, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di altri dolci, questa volta sfogliatelle, prodotte da Sweet Cream per rischio microbiologico. I discount Aldi, invece, hanno richiamato diversi lotti di petto di pollo arrosto per allergeni non dichiarati.

Il richiamo del petto di pollo arrosto Aldi

Aldi e il suo fornitore hanno richiamato sette lotti di petto di pollo arrosto a marchio Il Tagliere del Re. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza dell’allergene uova non dichiarato in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 140 grammi e appartiene ai lotti 5554195700 con la data di scadenza, 19/04/2025, 5554205700 con la data di scadenza 17/04/2025, 5790095700 con la data di scadenza 24/04/2025, 5982215700 con la data di scadenza 10/04/2025, 5196045700 con la data di scadenza 12/04/2025, 5554125700 con la data di scadenza 17/04/2025 e 5982255700 con la data di scadenza 05/04/2025.

L’azienda Forno d’Oro Srl ha prodotto il petto di pollo arrosto richiamato per Aldi. La catena di discount fa sapere che il prodotto coinvolto è stato in vendita fino al giorno 20/03/2025 e può essere restituito in qualsiasi punto vendita Aldi, dove sarà rimborsato anche senza scontrino.

Il petto di pollo richiamato è sicuro per le consumatrici e i consumatori che non sono allergici alle uova. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero 800 370370, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Il richiamo delle sfogliatelle

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale da parte del produttore di altri dolci prodotti dall’azienda Sweet Cream. Questa volta si tratta di sfogliatelle, in particolare: sfogliata Santa Rosa, sfogliata napoletana, sfogliata mignon, apollini Napoli, aragosta, apollino più, apollini mignon e apollini micro. La ragione indicata, anche questa volta, è la sospetta contaminazione da Salmonella. I prodotti coinvolti sono venduti in cartoni di diverse pezzature, con tutti i lotti di produzione da luglio 2024 a gennaio 2025 e tutte le scadenze da 11/07/2025 a 17/01/2026.

L’azienda Sweet Cream Srl ha prodotto i dolci monoporzione richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via G. Verdi, a Bellizzi, in provincia di Salerno.

In precedenza, il Ministero aveva già segnalato in due occasioni diverse il richiamo, per lo stesso motivo, di vari lotti di dolci a marchio Sweet Cream (leggi qui l’articolo sul primo richiamo e l’articolo sul secondo richiamo). Il provvedimento sembra essere collegato a un focolaio internazionale di Salmonella, che ha coinvolto quasi un centinaio di persone tra Canada (79) e Stati Uniti (18) a partire da settembre 2024, e che le autorità canadesi hanno collegato ai dolci monoporzione prodotti in Italia dall’azienda Sweet Cream. Proprio ieri, 20 marzo, i due Paesi hanno dichiarato il focolaio concluso.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare le sfogliatelle con le caratteristiche sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

