I supermercati Basko, Iper e Tigros hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di tre lotti di sardine in olio di oliva a marchio Delicius. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un possibile difetto di aggraffatura della scatoletta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 120 grammi peso netto (peso sgocciolato 85 grammi), appartenente ai lotti numero L036RD con termine minimo di conservazione (TMC) 11/02/2030, L041RD con TMC 10/02/2030, e L042RD con TMC 05/02/2030.

L’azienda ParmaFish DOO ha prodotto le sardine in olio di oliva richiamate per Delicius Rizzoli Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in Croazia (marchio di identificazione HR 1718 CE).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le sardine con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto.

