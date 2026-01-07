A un mese di distanza dal richiamo del latte in polvere Nidina Optipro 1, Nestlé richiama precauzionalmente altri lotti della formula per neonati e altri prodotti, sia in polvere che liquidi, per una potenziale contaminazione microbiologica, mentre quello delle code di gamberi surgelate a marchio IN’s Mercato per corpi estranei.

Il richiamo di Nestlé

Nestlé ha comunicato di aver richiamato precauzionalmente alcuni lotti di latte formula Nan Supremepro 3, Nan Supremepro 2, Nan Supremepro 1, Nan Pre, Prenan Post, Nan Expert Pro SL, Nidina 1 e Nidina Optipro 1. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di una contaminazione microbiologica. Anche i supermercati Basko, Carrefour e Tigros e la catena dm Drogerie Markt hanno diffuso il provvedimento.

I prodotti interessati

Nan Supremepro 3 in polvere, in confezioni da 800 grammi, con il numero di lotto 51240742F1 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2027;

Nan Supremepro 3 liquido, in confezioni da 300 ml, con il numero di lotto 53070742F1 e il TMC 30/11/2026;

Nan Supremepro 2 liquido, in confezioni da 300 grammi, con il numero di lotto 53090742F1 e il TMC 30/11/2026;

Nan Supremepro 1 in polvere, in confezioni da 400 grammi, con il numero di lotto 51460742C2 e il TMC 31/05/2027;

Nan Pre liquido, in confezioni da 70 ml, con i numeri di lotto 52840742D1 e il TMC 31/10/2026, e 51440742D1 con il TMC 31/10/2026;

Prenan Post liquido, in confezioni da 200 ml, con il numero di lotto 52890742D1 e il TMC 31/10/2026;

Nan Expert Pro SL in polvere, in confezioni da 400 grammi, con i numeri di lotto 51150346AD e il TMC 30/04/2027, 53040346AC con il TMC 31/10/2027;

Nidina Optipro 1 in polvere, in confezioni da 6×800 grammi con i numeri di lotto 51230346AD e il TMC 31/05/2027, 51200346AK e il TMC 30/04/2027 e 51190346AE con il TMC 30/04/2027;

Nidina Optipro 1 in polvere, in confezioni da 2×600 grammi, con i numeri di lotto 52620346BA e il TMC 31/03/2027, 52610346BB con il TMC 31/03/2027;

Nidina 1 liquido, in confezioni da 500 ml, con i numeri di lotto 53000295E e il TMC 31/10/2026, 53070295E con il TMC 30/11/2026, 53220295E con il TMC 30/11/2026, e 53230295E con il TMC 30/11/2026;

Nidina 1 liquindo, in confezioni da 4×500 ml, con il numero di lotto 53070295E e il TMC 30/11/2026

Nidina 1 liquido, in confezioni da 6×500 ml, con i numeri di lotto 53010295E e il TMC 31/10/ 2026, 53070295E con il TMC 30/11/2026, 53370295E con il TMC 31/12/2026, e 53380295E con il TMC 31/12/2026.

Il comunicato di Nestlé

In un comunicato Nestlé fa sapere che “La decisione volontaria e cautelativa di provvedere al richiamo, dopo il richiamo volontario di due lotti operato nel dicembre 2025 in Italia (ne abbiamo parlato in questo articolo, ndr), avviene in applicazione del principio di precauzione, ed è stata presa per una potenziale deviazione microbiologica riscontrata in un ingrediente utilizzato nella composizione di questi prodotti. Nonostante ad oggi non vi siano conferme di disturbi associati al consumo dei prodotti interessati dal richiamo, l’azienda informa di non consumare il prodotto.”

Varie succursali europee di Nestlé hanno prodotto i lotti di latte formula richiamati. Gli stabilimentoidi produzione si trovano in Laan 110, a Nunspeet, nei Paesi Bassi (prodotti in polvere), e in Ctra de Oviedo a Santander, a Sebares, nelle Asturie, in Spagna (prodotti liquidi).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio assistenza di Nestlé al numero 800 434434 attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 22. 00.

Il richiamo delle code di gamberi

Il Ministero della Salute e i discount IN’s Mercato, invece, hanno segnalato il richiamo di altri due lotti di code di gamberi surgelate a marchio I Surgelati del Veliero. Anche questa volta il motivo indicato è la presenza di pezzi di vetro all’interno delle confezioni. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 500 grammi, con i numeri di lotto 5304AB e il TMC 31/01/2027, e 5356B con il TMC 31/03/2027.

L’azienda Conserviera Adriatica Spa ha prodotto le code di gamberi surgelate richiamate per IN’s Mercato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Palmiro Togliatti 50, a Offida in provincia di Ascoli Piceno (marchio di identificazione IT 102 UE).

Pochi giorni prima, Ministero e catena di discount avevano già segnalato un lotto di code di gamberi surgelate, richiamate per la stessa ragione (ne abbiamo parlato in questo articolo).

A scopo precauzionale, si raccomanda dunque di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono quindi restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 6 richiami, per un totale di 32 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphoto (copertina), Nestlé, IN’s Mercato

