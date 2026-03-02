Il Ministero della Salute e i supermercati Esselunga hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di due lotti di bastoncini di Grana Padano DOP a marchio Maestri Formaggiai 1921 Colla. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è potenziale presenza di corpi estranei non specificati. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 200 grammi con il numero di lotto 0302 e il termine minimo di conservazione (TMC) 13/04/2026 e il numero di lotto 0501 con il TMC 26/04/2026.

L’azienda Colla Spa ha prodotto i bastoncini di Grana Padano richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via S. Anna 10, a Cadeo, in provincia di Piacenza (marchio di identificazione IT 08 29 CE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare i bastoncini di Grana Padano DOP con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 334 3358376, oppure all’indirizzo email uff.qualita@collaspa.it

