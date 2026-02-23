La catena di discount IN’s Mercato ha pubblicato il richiamo da parte dell’operatore di alcuni lotti di vino Valpolicella Ripasso DOP Superiore a marchio Corte della Pieve. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è l’assenza della dicitura “Contiene solfiti” in etichetta. Il prodotto in questione appartiene all’annata 2023 ed è venduto in bottiglie da 75 cl con i numeri di lotto L2512071, L2511977 e L2512609.

L’azienda Enoitalia Spa ha imbottigliato il vino Valpolicella Ripasso DOP Superiore richiamato nello stabilimento di Bardolino, in provincia di Verona.

In via cautelativa, si raccomanda quindi alle persone allergiche a solfiti e anidride solforosa di non consumare il vino con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso, fa sapere IN’s. Le persone che non sono allergiche a solfiti e anidride solforosa possono invece consumare il vino interessato senza rischi.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 32 richiami, per un totale di 97 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

