Donna preleva bottiglia di vino rosso dallo scaffale del supermercato
Richiami e ritiri

La catena di discount IN’s Mercato ha pubblicato il richiamo da parte dell’operatore di alcuni lotti di vino Valpolicella Ripasso DOP Superiore a marchio Corte della Pieve. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è l’assenza della dicitura “Contiene solfiti” in etichetta. Il prodotto in questione appartiene all’annata 2023 ed è venduto in bottiglie da 75 cl con i numeri di lotto L2512071, L2511977 e L2512609.

L’azienda Enoitalia Spa ha imbottigliato il vino Valpolicella Ripasso DOP Superiore richiamato nello stabilimento di Bardolino, in provincia di Verona.

Valpolicella Ripasso DOP Superiore Corte della Pieve richiamo 20.02.2026

In via cautelativa, si raccomanda quindi alle persone allergiche a solfiti e anidride solforosa di non consumare il vino con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso, fa sapere IN’s. Le persone che non sono allergiche a solfiti e anidride solforosa possono invece consumare il vino interessato senza rischi.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 32 richiami, per un totale di 97 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

Philnavy
Philnavy
23 Febbraio 2026 13:13

Il solfito si trova in tutte le bottiglie, per cui ……

Giacomo
Giacomo
Reply to  Philnavy
23 Febbraio 2026 23:37

Infatti, sono presenti anche se non vengono aggiunti

Massimo Cecchetto
Massimo Cecchetto
24 Febbraio 2026 11:07

Buongiorno,il richiamo effettuato sembra giusto e preciso…ma il vino rosso non contiene sempre e comunque solfiti?

Giulia Crepaldi
Giulia Crepaldi
Author
Reply to  Massimo Cecchetto
24 Febbraio 2026 11:28

La normativa europea obbliga i produttori dei vini a indicare in etichetta la presenza di solfiti quando le concentrazioni superano 10 mg/kg o 10 mg/L, anche quando la loro presenza deriva dai naturali processi di fermentazione.

