I supermercati Mercatò hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di semi di chia a marchio Calleris Linea Più. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è il superamento dei limiti di aflatossine. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 350 grammi, appartenente ai lotti 226008CHI con il termine minimo di conservazione (TMC) 08/07/2027, 226034CHI con il TMC 03/08/2027, 226041CHI con il TMC 10/08/2027, 226049CHI con il TMC 18/08/2027, e 226057CHI con il TMC 26/08/2027.

I semi di chia richiamati sono stati prodotti per Calleris Snc nello stabilimento sito nell’Agglomerato ASI Nola-Marigliano, a Nola, nella città metropolitana di Napoli. L’avviso di richiamo non indica il nome dell’azienda produttrice.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i semi di chia con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 42 richiami, per un totale di 116 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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