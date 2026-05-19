Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte degli operatori di numerosi lotti di uva sultanina commercializzati sotto diversi marchi e formati in varie catene di supermercati, per rischio chimico.

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di ocratossina A oltre i limiti di legge consentiti. L’ocratossina A è una micotossina prodotta naturalmente da alcune muffe e riveste particolare rilevanza sanitaria, in quanto ha spiccate proprietà tossiche, tra cui la cancerogenicità con potenziale meccanismo genotossico. L’ingestione oltre le soglie consentite può comportare possibili disturbi gastrointestinali.

Come si evince dalle singole schede, si tratta della medesima materia prima confezionata dallo stesso stabilimento campano, Mocerino Frutta Secca Srl, con sede dello stabilimento in Via Pizzone N.5-80049 Somma Ves.na (Na).

Di seguito vengono riportate le singole schede di allerta suddivise per insegna e marchio.

I prodotti richiamati

Todis – Uva Sultanina a marchio Solo Sano

Marchio del prodotto: SOLO SANO

Denominazione di vendita: Uva sultanina

Nome dell’OSA: Todis – Iges Srl Unipersonale (Via Tiberina Km 19.300, 00065 Fiano Romano – (RM)

Lotti di produzione coinvolti: 25365, 25364 e 26012

Termini minimi di conservazione (Tmc): 31/12/2025, 30/12/2026 e 12/01/2027

Formato unità di vendita: Sacchetto da 250 g

Migross – Uva Sultanina a marchio Migross

Marchio del prodotto: MIGROSS

Denominazione di vendita: Uva sultanina

Nome dell’OSA: Migross S.p.A. Via P. Vassanelli 21/23, 37012 Bussolengo (Vr)

Lotto di produzione coinvolto: 26013

Termine minimo di conservazione (Tmc): 13/01/2027

Formato unità di vendita: Sacchetto da 250 g

Eurospin

Marchio del prodotto: Nessuno

Denominazione di vendita: Uva sultanina

Nome dell’OSA: Mocerino Frutta Secca Srl, con sede dello stabilimento in Via Pizzone N.5-80049 Somma Ves.na (Na).

Lotto di produzione coinvolto: 25364-25365-26008-26009-26012-26013-26015

Termine minimo di conservazione (Tmc): 30-31/12/2026 – 08-09-12-13-15/01/2027

Formato unità di vendita: Sacchetto da 500 g

Uva Sultanina a marchio FRUIT’S BETTER

Marchio del prodotto: FRUIT’S BETTER

Denominazione di vendita: Uva sultanina

Nome dell’OSA: Mocerino Frutta Secca Srl, con sede dello stabilimento in Via Pizzone N.5-80049 Somma Ves.na (Na).

Lotto di produzione coinvolto: 26013, 25364, 26012

Termine minimo di conservazione (Tmc): 13/01/2027, 30/12/2026 – 12/01/2027

Formato unità di vendita: Sacchetto da 150 g, 500 g, 250 g e 70 g

Eurospin

Marchio del prodotto: Sibamba

Denominazione di vendita: Uva sultanina

Nome dell’OSA: Eurospin Italia S.P.A. Via Campalto 3/D S.M.Buon Albergo (Vr)

Lotto di produzione coinvolto: 25365-26007-26008-26009-26012-26013-26014-26015

Termine minimo di conservazione (Tmc): 31/12/2026 – 07-08-09-12-13-14-15/01/2027

Formato unità di vendita: Sacchetto da 250 g

Cosa fare?

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare l’uva sultanina con i numeri di lotto, i marchi e i TMC sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 96 richiami e ritiri, per un totale di 210 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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