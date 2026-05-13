La catena di discount Aldi, a scopo precauzionale, ha richiamato un lotto di senape medio forte a marchio Le Gusto. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 ml, con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/01/2027.

L’azienda Haberland Marketing GmbH ha prodotto la senape richiamata. Aldi fa sapere che il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutti i punti vendita della catena fino al 12/05/2026.

In precedenza, anche Penny Market ha richiamato un lotto di senape, venduta con il proprio marchio Gli Allegri Sapori, per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta (leggi qui l’articolo sul richiamo della senape di Penny Market). L’azienda produttrice è differente, ma non si può escludere che si tratti della stessa materia prima.

In via cautelativa, Aldi raccomanda alle persone allergiche a solfiti e anidride solforosa di non consumare la senape con il termine minimo di conservazione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso, anche senza presentare lo scontrino. Il consumo della senape segnalata è sicuro per le persone che non sono allergiche a solfiti e anidride solforosa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero 045 6960590, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 93 richiami e ritiri, per un totale di 207 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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