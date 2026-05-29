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Salsicce piccanti su un tagliere di legno, con un coltello e una ciotola di peperoncino
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salsicce ciociare piccanti a marchio Salprosciutti. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di nitrati oltre i limiti di legge, per un errore in fase di produzione. Il prodotto in questione è venduto in confezioni sottovuoto dal peso variabile, con il numero di lotto 1702 SCР e i termini minimi di conservazione (TMC) 15/07/2026, 22/07/2026 e 05/08/2026.

L’azienda Salprosciutti Srl ha prodotto la salsicce ciociare piccanti richiamata, commercializzata da Iges srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Casilina km 21,600, a Montecompatri, nella città metropolitana di Roma Capitale (marchio di identificazione IT 3543ЗСЕ).

Salsicce ciociare piccanti Salprosciutto richiamo 28.05.2026

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare le salsicce con il numero di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 100 richiami e ritiri, per un totale di 225 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositptohos IA (copertina), Ministero della Salute

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