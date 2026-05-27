Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di ostriche concave della Sardegna (Crassostrea gigas) a marchio L’Acquachiara. Il motivo indicato sull’articolo di richiamo è la presenza di norovirus oltre i limiti di legge, rilevata a seguito di campionamento ufficiale. Il prodotto in questione è venduto in cassette di legno con il numero di lotto 26-B1885.

L’azienda L’Acquachiara Srl ha prodotto le ostriche concave di Sardegna richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Orti Ovest 1, a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT 560 CSM UE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le ostriche con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

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© Riproduzione riservata. Foto: Depositptohos (copertina), Ministero della Salute