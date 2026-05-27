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Ostriche crude aperte su un vassoio con sassi biancei, ghiaccio, spicchi di limone, fette di zenzero e foglie di menta; concept: molluschi
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di ostriche concave della Sardegna (Crassostrea gigas) a marchio L’Acquachiara. Il motivo indicato sull’articolo di richiamo è la presenza di norovirus oltre i limiti di legge, rilevata a seguito di campionamento ufficiale. Il prodotto in questione è venduto in cassette di legno con il numero di lotto 26-B1885.

L’azienda L’Acquachiara Srl ha prodotto le ostriche concave di Sardegna richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Orti Ovest 1, a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT 560 CSM UE).

Ostriche concave della Sardegna richiamo 27.05.2026
Le etichette delle ostriche concave della Sardegna a marchio L’Acquachiara richiamate per la presenza di norovirus rilevata da campionamento ufficiale

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le ostriche con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 99 richiami e ritiri, per un totale di 223 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositptohos (copertina), Ministero della Salute

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luca
luca
27 Maggio 2026 20:10

salve, trovo la vostra news letter molto interessante, quando mi capita di parlare con gli amici di problemi alimentavi cito sempre.

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Giuseppe
Giuseppe
27 Maggio 2026 20:48

Chiamare ostriche concave della Sardegna,per carità la tipologia e’ esatta..ma prodotte a Chioggia..mi lascia perplesso…ma forse interpreti male io

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Tepi
Tepi
Reply to  Giuseppe
28 Maggio 2026 10:03

Giustissima osservazione!

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