Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di ostriche concave della Sardegna (Crassostrea gigas) a marchio L’Acquachiara. Il motivo indicato sull’articolo di richiamo è la presenza di norovirus oltre i limiti di legge, rilevata a seguito di campionamento ufficiale. Il prodotto in questione è venduto in cassette di legno con il numero di lotto 26-B1885.
L’azienda L’Acquachiara Srl ha prodotto le ostriche concave di Sardegna richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Orti Ovest 1, a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT 560 CSM UE).
A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le ostriche con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.
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© Riproduzione riservata. Foto: Depositptohos (copertina), Ministero della Salute
Giornalista professionista, redattrice de Il Fatto Alimentare. Biologa, con un master in Alimentazione e dietetica applicata. Scrive principalmente di alimentazione, etichette, sostenibilità e sicurezza alimentare. Gestisce i richiami alimentari e il ‘servizio alert’.
salve, trovo la vostra news letter molto interessante, quando mi capita di parlare con gli amici di problemi alimentavi cito sempre.
Chiamare ostriche concave della Sardegna,per carità la tipologia e’ esatta..ma prodotte a Chioggia..mi lascia perplesso…ma forse interpreti male io
Giustissima osservazione!