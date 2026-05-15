Su disposizione delle autorità sanitarie, Lidl ha richiamato precauzionalmente un lotto di crema di olive e mandorle a marchio Italiamo. La catena di discount fa sapere che “Il ritiro è stato richiesto nell’ambito di una indagine epidemiologica, in attesa dell’esito dei controlli microbiologici disposti dall’autorità.” Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 190 grammi, con il numero di lotto L244R e il termine minimo di conservazione (TMC) 01/09/2028.

L’azienda Simens Alimentare Srl ha prodotto la crema di olive e mandorle richiamata per Lidl Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in via F. Baracca 1, a S. Martino di Lupari, in provincia di Padova.

In via cautelativa, Lidl raccomanda di non consumare le crema di olive e mandorle con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono riportarlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso, anche senza presentare lo scontrino. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Lidl Italia al numero verde 800 480048

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 95 richiami e ritiri, per un totale di 209 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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