La catena di discount Aldi e i suoi fornitori hanno richiamato, a scopo precauzionale, alcuni lotti di burger vegetali a base di soia e verdure a marchio MyVay. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di steli di peperone nel prodotto finito. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 200 grammi, con le date di scadenza 01/06/2026, 17/06/2026 e 21/06/2026.

L’azienda Atlante Srl è il fornito dei burger vegetali richiamati. Vivera B.V. è il produttore. I prodotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali ALDI fino al giorno 01/06/2026. Aldi fa sapere che il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutti i punti vendita fino al 01/06/2026.

In via cautelativa, Aldi raccomanda di non consumare i burger vegetali con le date di scadenza sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 104 richiami e ritiri, per un totale di 229 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Fotolia (copertina), Aldi