I supermercati Esselunga hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di ostriche concave ‘La delicata di Sardegna’ a marchio I.Wai Food. La ragione indicata sull’avviso di richiamo la presenza di norovirus genoma II, rilevata a seguito di campionamento ufficiale. Il prodotto in questione è venduto in cassette da 500 grammi, con il numero di lotto 26-B1885 e la data di scadenza 28/05/2026.

L’azienda L’Acquachiara Srl ha prodotto le ostriche concave di Sardegna richiamate per I.Wai Food Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Orti Ovest 1, a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT 560 CSM UE).

In precedenza, il Ministero della Salute aveva già diffuso il richiamo dello stesso lotto di ostriche concave di Sardegna a marchio L’Acquachiara (leggi qui l’articolo sul primo richiamo).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le ostriche con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 99 richiami e ritiri, per un totale di 224 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositptohos (copertina), Ministero della Salute