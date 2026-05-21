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Lime; concept: agrumi
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto lime di Tahiti a marchio Tropicom. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza del pesticida non autorizzato carbofurano. Il prodotto in questione è distribuito in cartoni da 4 kg, con il codice identificativo 2101-6475. Non è dato sapere quanti dei lime coinvolti siano ancora sul mercato, perché, nonostante il provvedimento sia datato 11/05/2026, il Ministero lo ha pubblicato soltanto oggi, 21/05/2026, con un ritardo di 10 giorni.

L’azienda Takape Brasil LTDA ha prodotto i lime richiamati in Brasile, Exotic City Sprl ed Exotimex Europe B.V. li hanno importati in Europa, mentre Nuovafrutta Srl ha distribuito gli agrumi in questione in Italia.

Lime Tropicom richiamo 21.05.2026

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda quindi di non consumare li lime con il marchio e il codice identificativo sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 98 richiami e ritiri, per un totale di 221 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositptohos (copertina), Ministero della Salute

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