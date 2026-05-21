Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto lime di Tahiti a marchio Tropicom. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza del pesticida non autorizzato carbofurano. Il prodotto in questione è distribuito in cartoni da 4 kg, con il codice identificativo 2101-6475. Non è dato sapere quanti dei lime coinvolti siano ancora sul mercato, perché, nonostante il provvedimento sia datato 11/05/2026, il Ministero lo ha pubblicato soltanto oggi, 21/05/2026, con un ritardo di 10 giorni.

L’azienda Takape Brasil LTDA ha prodotto i lime richiamati in Brasile, Exotic City Sprl ed Exotimex Europe B.V. li hanno importati in Europa, mentre Nuovafrutta Srl ha distribuito gli agrumi in questione in Italia.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda quindi di non consumare li lime con il marchio e il codice identificativo sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 98 richiami e ritiri, per un totale di 221 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositptohos (copertina), Ministero della Salute