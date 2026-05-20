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Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di polpa di bovino macinata surgelata a marchio Dottor Fox. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è lo “stato microbiologicamente sconosciuto” della carne. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 g e 1 kg con il numero di lotto A1426 e la data di scadenza 03/2028.

L’azienda Dottor Fox – Fox Service Srl ha prodotto la polpa di bovino macinata richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino (marchio di identificazione ABP5520PETPR3).

Polpa di bovino macinata Dottor Fox richiamo 19.05.2026
La polpa di bovino macinata a marchio Dottor Fox richiamata perché le condizioni microbiologiche della carne sono sconosciute

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda quindi di non consumare la polpa di bovino macinata con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 97 richiami e ritiri, per un totale di 220 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: AdobeStock (copertina), Ministero della Salute

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Rosanna Negro
Rosanna Negro
20 Maggio 2026 13:11

Un mondo…sempre peggiore da qualunque punto lo si guardi!!

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