Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di polpa di bovino macinata surgelata a marchio Dottor Fox. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è lo “stato microbiologicamente sconosciuto” della carne. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 g e 1 kg con il numero di lotto A1426 e la data di scadenza 03/2028.

L’azienda Dottor Fox – Fox Service Srl ha prodotto la polpa di bovino macinata richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino (marchio di identificazione ABP5520PETPR3).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda quindi di non consumare la polpa di bovino macinata con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 97 richiami e ritiri, per un totale di 220 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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