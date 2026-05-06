I discount Penny Market e il suo fornitore hanno richiamato un lotto di senape del proprio marchio Gli Allegri Sapori. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 ml con il numero di lotto 44.1 e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/08/2026.

L’azienda Righetti Alimentare Srl ha prodotto la senape richiamata per Penny Market Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Maestri del Lavoro 21, a Zevio, in provincia di Verona. Penny Market fa sapere che il provvedimento riguarda le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, e Toscana.

In via cautelativa, Penny Market raccomanda alle persone allergiche a solfiti e anidride solforosa di non consumare la senape con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori allergici eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il consumo del prodotto interessato non comporta rischi per le persone che non sono allergiche a solfiti e anidride solforosa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore al numero 045 6050284 oppure all’e-mail cq@maionese.it

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 87 richiami e ritiri, per un totale di 200 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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