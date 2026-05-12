Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di fegatello nostrano (salame di fegato) a marchio Venditti. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di virus dell’epatite E nel prodotto. Il salume in questione è venduto in pezzi da 200 grammi, con il numero di lotto PSSAF20092025, la data di scadenza 16/08/2026 e quella di confezionamento 17/02/2026.

L’azienda Venditti’s Idea Srl ha prodotto il fegatello nostrano richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Antonio Pacinotti 9, ad Avezzano, in provincia dell’Aquila.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il salame di fegato con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 90 richiami e ritiri, per un totale di 203 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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