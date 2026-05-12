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Salami di fegato sul bancone di un mercato o di una sagra; concept: epatite E
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di fegatello nostrano (salame di fegato) a marchio Venditti. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di virus dell’epatite E nel prodotto. Il salume in questione è venduto in pezzi da 200 grammi, con il numero di lotto PSSAF20092025, la data di scadenza 16/08/2026 e quella di confezionamento 17/02/2026.

L’azienda Venditti’s Idea Srl ha prodotto il fegatello nostrano richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Antonio Pacinotti 9, ad Avezzano, in provincia dell’Aquila.

Fegatello nostrano Venditti richiamo 11.05.2026 epatite E
Il salame di fegato ‘fegatello nostrano’ a marchio Venditti segnalato per la presenza di virus dell’epatite E nel prodotto

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il salame di fegato con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 90 richiami e ritiri, per un totale di 203 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

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