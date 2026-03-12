Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di due lotti di gamberi bianchi (Pasiphaea sivado) congelati dell’azienda Giacalone Luciano Group. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di solfiti in quantità superiori ai limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 1,5 kg appartenenti ai lotti numero GG-2026000926 e il termine minimo di conservazione (TMC) 16/08/2027, e GG-2026000895 con il TMC 20/08/2027.

L’azienda Giacalone Luciano Group Srl ha prodotto i gamberi bianchi richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Domenico Modugno 6/8, a Mazara del Vallo, nel libero consorzio comunale di Trapani (marchio di identificazione IT Y3J81 CE).

In via cautelativa, si raccomanda, soprattutto alle persone allergiche a solfiti e anidride solforosa, di non consumare i gamberi bianchi con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto.

