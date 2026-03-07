Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo precauzionale per diversi lotti di Uova di Pasqua della famosa pasticceria Marchesi di Milano. Il motivo della segnalazione è la possibile presenza di frammenti metallici all’interno del prodotto. Le Uova di Pasqua al cioccolate fondente interessate comprendono confezioni da 100 fino a 800g; l’Uovo di Pasqua Mandorlato fondente da 500g e l’Uovo ripieno Noci. I lotti coinvolti sono compresi nell’intervallo dal L1260209 a L1260303. Il termine minimo di conservazione (TMC) indicato è 09/04/2026 e 09/05/2026.

Corpi estranei metallici

Le uova richiamate sono state prodotte dall’azienda Marchesi 1824 S.r.l. nello stabilimento di via Orobia, 3; 20139 Milano. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le Uova di Pasqua appartenenti ai lotti indicati e di restituirle al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso. L’azienda ha già provveduto ad affiggere le comunicazioni nei punti vendita interessati e a informare i clienti che hanno effettuato acquisti online.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 38 richiami, per un totale di 110 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

