Allerta

Il Ministero della Salute ha pubblicato  un avviso di richiamo precauzionale per diversi lotti di Uova di Pasqua della famosa pasticceria Marchesi di Milano. Il motivo della segnalazione è la possibile presenza di frammenti metallici all’interno del prodotto. Le Uova di Pasqua al cioccolate fondente interessate comprendono confezioni da 100 fino a 800g; l’Uovo di Pasqua Mandorlato fondente da  500g e l’Uovo ripieno Noci. I lotti coinvolti sono compresi nell’intervallo dal L1260209 a L1260303. Il termine minimo di conservazione (TMC) indicato è 09/04/2026 e 09/05/2026.

Corpi estranei metallici

Le uova richiamate sono state prodotte dall’azienda Marchesi 1824 S.r.l. nello stabilimento di via Orobia, 3; 20139 Milano. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le Uova di Pasqua appartenenti ai lotti indicati e di restituirle al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso. L’azienda ha già provveduto ad affiggere le comunicazioni nei punti vendita interessati e a informare i clienti che hanno effettuato acquisti online.

Uova Pasqua Marchesi
Immagine ed etichetta delle Uova di Pasqua Marchesi ritirate per possibile presenza corpi metallici

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 38 richiami, per un totale di 110 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina),

