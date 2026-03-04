Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza relativo all’integratore alimentare a base di moringa in polvere a marchio Rosabella. Il prodotto, infatti, sarebbe collegato a un focolaio di infezioni Salmonella resistente a tutti gli antibiotici di prima linea e a quelli alternativi comunemente utilizzati per il trattamento delle salmonellosi, che si è verificato negli USA. I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle malattie statunitensi (CDC) riportano sette casi di Salmonella Newport confermati in sette stati. Tre delle persone coinvolte hanno avuto necessità di ricovero ospedaliero.

Negli USA, l’azienda distributrice Ambrosia Brands LLC ha richiamato 52 lotti di Rosabella Moringa Capsules, in confezioni da 60 capsule, con date di scadenza comprese tra marzo e novembre 2027. Tutti i lotti richiamati iniziano con il numero 1356, a cui seguono il numero di lotto di sette cifre ed il numero 1 o 2, per esempio 1356-5060080-1 (vedi foto sotto). La lista completa dei lotti coinvolti si trova sul sito della Food and Drug Administration.

L’azienda fa sapere anche che l’integratore è venduto online attraverso il sito web del distributore tryrosabella.com e alcune delle principali piattaforme, tra cui eBay, SheIn, TikTok Shop e altri siti.

Il Ministero della Salute raccomanda quindi alle consumatrici e ai consumatori che hanno acquistato il prodotto online di non consumarlo.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Al canale telegram Iscriviti

Al canale Whastapp Iscriviti

Al canale Instagram Broadcast Iscriviti



2