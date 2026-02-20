Centinaia di chili di hamburger surgelati ritirati in hotel e ristoranti di mezza Italia. Coinvolta ancora Bervini, l’azienda dello scandalo della carne scaduta svelato da Report

Il 18 febbraio è stata diramata un’allerta che ha portato al ritiro di centinaia di chili di hamburger venduti da Bervini Primo a ristoranti, osterie, locande e alberghi di cinque regioni (Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia).

Si tratta della stessa azienda di macellazione balzata alle cronache per lo scandalo della carne scaduta e ricongelata segnalato a novembre da Giulia Innocenzi nel programma Report di Rai 3. Le immagini descrivevano il sistema di recupero di carne congelata scaduta da mesi importata da Paesi come Argentina e Uruguay e rivenduta in Italia. Da allora il sipario è sceso sulla vicenda, grazie anche al rifiuto delle autorità sanitarie di fornire informazioni sulle destinazioni, sui clienti e sulle indagini.

Nuova allerta per Bervini

Due giorni fa però scatta un’allerta riferita a lotti di carne commercializzata da Bervini, che devono essere ritirati dal mercato a scopo precauzionale. Il motivo resta un mistero. Si tratta di un’allerta che ha riguardato centinaia di ristoranti, hotel e strutture di ristorazione che hanno acquistato confezioni di hamburger surgelati da 2,4 kg importati dal Canada. Non sappiamo se l’allerta ha interessato altri lotti o altri tipi di carne. La scadenza degli hamburger indica luglio 2026.

Abbiamo chiesto delucidazioni al Ministero che ha ribadito la scarsa disponibilità di Bervini a collaborare per identificare lotti e destinatari. “Tali difficoltà sono riconducibili al fatto che le lavorazioni relative ai lotti oggetto delle notifiche di allerta risultavano effettuate al di fuori del sistema di controllo ufficiale. La progressiva acquisizione di dati ha comunque consentito aggiornamenti successivi e mirati”. Si tratta, prosegue il Ministero, “di lotti sottoposti a blocco sanitario e in parte consumati”.

Indaga la procura

Mentre le indagini della Procura scaturite dalla scandalo di novembre 2025 proseguono, Bervini continua la commercializzazione di carne congelata importata dall’estero, mentre l’attività di lavorazione e sezionamento nei locali dove, secondo il filmato di Report, si ‘rigenerava’ e rietichettava la carne importata è praticamente ferma.

Bervini ha quindi smesso di macellare ma ha continuato l’attività di trading vendendo carne congelata. Per inquadrare bene la situazione, occorre precisare che Bervini è considerata una grande azienda nel settore con un fatturato di quasi 200 milioni l’anno.

L’ATS Val Padana, dopo le puntate di Report, ha sequestrato 180 tonnellate di carne (quasi 1 milione di bistecche da 180 g) e questo fa capire la dimensione dello stock presente nei magazzini. L’altro elemento su cui riflettere è che le autorità non hanno fornito elenchi dei clienti e non hanno ancora spiegato come mai un’attività di questo tipo sia andata avanti per molti mesi senza destare sospetti, considerando che si tratta di un grossa azienda, e perché i controlli sono stati del tutto inefficaci o inesistenti.

Poche notizie

L’amara conclusione della vicenda è che a fronte di uno scandalo enorme che ha investito la filiera, probabilmente buona parte della carne congelata scaduta e rilavorata per mesi in modo illegale da Bervini è stata consumata dagli italiani al ristorante (fatta eccezione per le 180 tonnellate sequestrate).

Inoltre, non è stata diffusa la lista delle centinaia di clienti che hanno utilizzato quella carne. L’allerta di questi giorni non sembra collegata ai lotti visti nel filmato di Report, ma all’attività di commercializzazione che ha comunque coinvolto centinaia di ristoranti, osterie, locande, hotel.

© Riproduzione riservata. Foto: Report Rai