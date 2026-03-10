I supermercati Coop hanno segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di lupini secchi a marchio Cibón. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di alcaloidi chinolizidinici. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto 343/25.

L’azienda da Melandri Gaudenzio Srl ha confezionato i lupini richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Boncellino 120, a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Coop fa sapere che il provvedimento interessa solo alcuni punti vendita Coop in Emilia Romagna e Marche.

Gli alcaloidi chinolizidinici sono composti naturali prodotti da alcune piante, soprattutto dai lupini. Possono avere effetti tossici sul sistema nervoso, causando nausea, vertigini, disturbi neurologici e, a dosi elevate, problemi respiratori e cardiaci.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i lupini con il numero di lotto indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 39 richiami, per un totale di 113 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

