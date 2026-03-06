Il marchio Consilia ha richiamato, a scopo precauzionale, un lotto di provolone leggermente piccante senza lattosio a fette. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto è venduto in confezioni da 140 grammi, con il numero di lotto 3040251 e il termine minimo di conservazione (TMC) 29/05/2026 (codice EAN 8000965015851).

L’azienda Alimenta Spa Società Unipersonale ha prodotto il provolone senza lattosio per Sun Società Cooperativa arl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Calnova 97/99, a Noventa di Piave, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT 05 337 UE).

In via cautelativa, Consilia raccomanda di non consumare il provolone a fette con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 37 richiami, per un totale di 109 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

