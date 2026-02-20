I supermercati Iperal hanno diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di tartare di scottona con olio extravergine di oliva a marchio Indal. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes in un campione. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi (2×100 grammi), con il numero di lotto Z0350102 e la data di scadenza 23/02/2026.

L’azienda Indal Srl ha prodotto la tartare di scottona richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Felice Cavallotti 282, a Monitchiari, in provincia di Brescia (marchio di identificazione UE IT 1892 M).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare la tartare di scottona con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 31 richiami, per un totale di 96 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock (copertina), Iperal

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Al canale telegram Iscriviti

Al canale Whastapp Iscriviti

Al canale Instagram Broadcast Iscriviti



2