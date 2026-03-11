I supermercati Conad hanno richiamato, a scopo precauzionale, un lotto di filetti di tonno all’olio di oliva a proprio marchio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei, di cui però non si specifica la natura. Il prodotto in questione è venduto in vasetti di vetro da 300 grammi, con il numero di lotto L30 1R e il termine minimo di conservazione (TMC) 10/2028 (codice EAN: 8003170071889).
L’azienda Italfish Srl ha prodotto i filetti di tonno richiamati per Conad Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione si trova presso il Porto de Pesca de Olhão, in Portogallo (marchio di identificazione PT G2375).
A scopo precauzionale, Conad raccomanda di non consumare i filetti di tonno all’olio di oliva con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove si provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.
