MENU
Cinque vasetti di vetro impilati con filetti di tonno
Richiami e ritiri

I supermercati Conad hanno richiamato, a scopo precauzionale, un lotto di filetti di tonno all’olio di oliva a proprio marchio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei, di cui però non si specifica la natura. Il prodotto in questione è venduto in vasetti di vetro da 300 grammi, con il numero di lotto L30 1R e il termine minimo di conservazione (TMC) 10/2028 (codice EAN: 8003170071889).

L’azienda Italfish Srl ha prodotto i filetti di tonno richiamati per Conad Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione si trova presso il Porto de Pesca de Olhão, in Portogallo (marchio di identificazione PT G2375).

Filetti di tonno all'olio di oliva Conad richiamo 11.03.2026
I filetti di tonno all’olio di oliva richiamati da Conad per la possibile presenza di corpi estranei

A scopo precauzionale, Conad raccomanda di non consumare i filetti di tonno all’olio di oliva con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove si provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 40 richiami, per un totale di 114 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Conad

Iscriviti servizio alert 03.2026Iscriviti servizio alert email 03.2026Iscriviti servizio alert Telegram 03.2026Iscriviti servizio alert Instagram Broadcast 03.2026

5 3 voti
Vota
Iscriviti
Notificami
guest

2 Commenti
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Panarese Salvatore
Panarese Salvatore
11 Marzo 2026 14:45

Ma voi che pubblicizzate i corpi estranei nei filetti di tonno li avete analizzati? Quali sono corpi estranei? Come mai non lo specificate? Si deduce che non ci sono analisi che determinano la tipologia di tali corpi.

-1
Rispondi
Giulia Crepaldi
Giulia Crepaldi
Author
Reply to  Panarese Salvatore
11 Marzo 2026 14:53

Il fatto che non sia specificata la natura dei corpi estranei nell’avviso di richiamo non significa che il produttore o chi ha fatto i controlli non sappia di cosa si tratti: semplicemente nel comunicato pubblicato da Conad non c’è scritto se si tratta di frammenti di vetro o altro, ma soltanto “corpi estranei”…

4
Rispondi
2
0
Ci piacerebbe sapere che ne pensi, lascia un commento.x