Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di bovino tartare speziata Marchi g 120×2 per possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto è venduto con il marchio Marchi ed è commercializzato da Marchi Spa, con sede in via Monte Tomba 5, Romano d’Ezzelino (Vicenza). Lo stabilimento di produzione riporta il marchio di identificazione IT 2903 S UE. Il richiamo riguarda le confezioni da 120 grammi x 2
Il richiamo riguarda i seguenti lotti con le relative scadenze:
MA26013376 – scadenza 05/03/2026
MA26013785 – scadenza 06/03/2026
MA26014501 – scadenza 10/03/2026
MA26014883 – scadenza 09/03/2026
L’azienda invita a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita. La Listeria monocytogenes è un batterio che può causare listeriosi, un’infezione particolarmente pericolosa per anziani, donne in gravidanza, neonati e persone immunodepresse.
Richiamo per Gorgonzola Dop dolce
Il Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo di un lotto di Gorgonzola Dop dolce a marchio Marca Oro Castelli per presunta presenza di Listeria monocytogenes (<10 ufc/g). Il prodotto è commercializzato da Nuova Castelli Spa ed è stato realizzato nello stabilimento di Garbagna Novarese.
Il richiamo riguarda il lotto L51603002, scadenza 16/03/2026, formato: 91,140 kg
Nel modello ministeriale non sono riportate specifiche avvertenze ai consumatori ma in via precauzionale si raccomanda di non consumare il prodotto appartenente al lotto indicato e di riportarlo al punto vendita. Anche in questo caso il motivo del richiamo è legato alla possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes, agente responsabile della listeriosi.
La Listeria monocytogenes è un batterio responsabile della listeriosi, un’infezione che può essere particolarmente pericolosa per anziani, donne in gravidanza, neonati e persone immunodepresse. I sintomi possono includere febbre, dolori muscolari, nausea e diarrea; nei casi più gravi può provocare complicanze neurologiche e setticemia.
Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 43 richiami, per un totale di 107 prodotti di aziende e marchi differenti.
