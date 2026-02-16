Salute pubblica e fake news: la scienza risponde al movimento MAHA

Tutti lo sapevano già ma, come accade da qualche mese — ossia da quando la tempesta del movimento Make America Healthy Again (MAHA) ha investito la scienza statunitense mettendo in discussione certezze acquisite da decenni — i ricercatori hanno dovuto ribadirlo (impiegando tempo e denaro che avrebbero potuto destinare a ricerche più importanti e innovative). La fluorurazione delle acque potabili, a differenza di quanto sostiene il segretario alla salute Robert Kennedy Jr., non ha alcun effetto sullo sviluppo dei feti, che nascono con lo stesso peso dei bambini le cui madri vivono in zone senza fluorurazione. E su questi dati sarà difficile eccepire, dal momento che arrivano dagli USA e che a pubblicarli è stata una delle riviste biomediche più autorevoli, JAMA Network Open.

Fluoro e bambini

Gli autori, ricercatori e medici di alcune delle università e ospedali più prestigiosi degli USA e non solo come la Northwestern di Chicago, la Columbia di New York, il Brigham and Women’s Hospital di Boston, ma anche l’Imperial College di Londra e l’Università di Basilea, hanno lavorato sui dati ufficiali dei bambini nati tra il 1968 e il 1988 in 677 contee. Hanno preso in considerazione tutte le nascite e confrontato il peso alla nascita – parametro importante che influenza la salute degli anni successivi – dei bambini nati nelle zone dove era stata introdotta l’aggiunta di fluoro all’acqua potabile per prevenire la carie e quelli dei neonati delle contee dove non c’era stato alcun provvedimento di questo tipo. Nei venti anni considerati, le contee con acqua fluorurata erano state 408, le altre 269.

In totale è stato possibile valutare poco meno di undici milioni e mezzo di nascite a termine (settimana gestazionale media: 39,5), con il 51,2% di neonati maschi e un peso medio di 3,33 chilogrammi.

Il risultato è stato che non è stato possibile evidenziare alcuna differenza di peso alla nascita, e anche dopo il parto le oscillazioni sono state solo di pochi grammi, e quindi non significative.

Le considerazioni

Scontata la conclusione degli autori: questi dati devono rassicurare su un intervento di salute pubblica che apporta benefici, nelle aree nelle quali il fluoruro non è naturalmente presente. Del resto, questa è solo l’ultima conferma di una storia lunga decenni. Gli esperti avevano proposto l’introduzione del fluoro negli USA addirittura nel 1945, dopo che si era visto che i bambini delle zone con acque ricche di fluoro avevano tassi di carie molto più bassi. In quell’anno si avviò il primo grande esperimento, a Grand Rapids, nel Michigan.

Nel 1950, cioè solo cinque anni dopo, i tassi di carie erano crollati del 60% rispetto alla vicina città di Muskegon, che aveva fatto da controllo e nel quale l’acqua non era ancora addizionata con fluoro. Test più recenti hanno mostrato effetti minori, ma sempre attorno al 25-35%, probabilmente perché, nel frattempo, erano arrivati dentifrici e altri prodotti con fluoro e in generale la prevenzione odontoiatrica ha fatto molti passi in avanti, a fronte di un aumento della carie dovuto agli zuccheri aggiunti.

L’effetto negativo accertato è la decolorazione dei denti, ma solo per dosaggi superiori a quelli indicati come limiti, mentre altre accuse come quelle sul quoziente intellettivo, così come quelle appunto sul peso alla nascita, non sono mai state dimostrate con risultati attendibili. Per questo gli autori ritengono che lo studio, basato su numeri imponenti e controllato statisticamente nel dettaglio, relativo a città che hanno adottato la fluorurazione in tempi diversi, ottenendo sempre lo stesso risultato, possa essere considerato definitivo, almeno sul peso alla nascita.

