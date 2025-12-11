Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di latte in polvere Nidina Optipro 1 a marchio Nestlé. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di una potenziale contaminazione microbiologica. Il prodotto in questione è venduto in barattoli da 800 grammi (distribuiti anche in pacchi da 6×800 grammi) con il numero di lotto 52850346AD e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/10/2027, e in confezioni da 2×600 grammi con il numero di lotto 52860346BB e il TMC 30/04/2027.

L’azienda Nestlé Netherland BV ha prodotto il latte in polvere richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in Laan 110, a Nunspeet, nei Paesi Bassi.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non utilizzare il latte in polvere con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 259 richiami, per un totale di 569 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

