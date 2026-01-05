Se il 2025 si chiuso con i ritiri di prodotti senza glutine (leggi qui l’articolo), anche l’anno nuovo si è apre con i richiami di numerosi prodotti gluten free: si tratta di pandori senza glutine (ma anche senza lattosio e aproteici) per presenza di corpi estranei. Si segnalano anche vari marchi e formati di mozzarella di bufala per micotossine, code di gamberi surgelate, di nuovo per corpi estranei, e pasta di acciughe per istamina.

Il richiamo della Mozzarella di Bufala Campana DOP

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di alcuni lotti di Mozzarella di Bufala Campana DOP venduta in vari formati con i marchi Contadina, Metro Chef e Tamburro. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è il sospetto superamento dei limiti di legge per l’aflatossina A1.

I prodotti interessati sono i seguenti:

L’azienda La Contadina Società Cooperativa arl ha prodotto tutte le mozzarelle di bufala richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Andreozzi 18, a Grazzanise, in provincia di Caserta (marchio di identificazione IT 15630 СЕ).

Il richiamo dei pandori speciali

Il Ministero e alcune catene di supermercati hanno diffuso anche il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di pandori senza glutine, senza lattosio e aproteici, classici e farciti, venduti con i marchi Piaceri Mediterranei, Novaldo, Vergani e Senza Peccato. La ragione indicata, in questo caso, è la presenza di residui di rivestimento in PTFE (Teflon) dello stampo di cottura.

L’azienda Zero+4 Srl ha prodotto tutti i pandori richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Lavoratori Autobianchi 1/15, a Desio, in provincia di Monza e Brianza.

I prodotti interessati

Il richiamo delle code di gamberi

Il Ministero della Salute e i discount IN’s Mercato, poi, hanno diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di code di gamberi a marchio I Surgelati del Veliero. Questa volta il motivo indicato è la presenza di pezzi di vetro all’interno delle confezioni. Il prodotto coinvolto è venduto in sacchetti da 500 grammi, con il numero di lotto 5333B e il TMC 28/02/2027.

L’azienda Conserviera Adriatica Spa ha prodotto le code di gamberi surgelate richiamate per IN’s Mercato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Palmiro Togliatti 50, a Offida in provincia di Ascoli Piceno (marchio di identificazione IT 102 UE).

Il richiamo della pasta di acciughe

Infine, il Ministero ha pubblicato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di pasta di acciughe a marchio Zarotti. In questo caso la ragione indicata è la presenza di istamina oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 60 grammi, con il numero di lotto LPH 024 e il TMC 24/07/2026.

L’azienda Zarotti Spa ha prodotto la pasta di acciughe richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Annunziata (S. Marco) Snc, a Castellabate, in provincia di Salerno (marchio di identificazione IT 126 UE).

A scopo precauzionale, si raccomanda dunque di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono quindi restituirli al punto vendita d’acquisto.

