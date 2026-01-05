Il 2025 si chiude con i richiami di un lotto di passata di pomodoro Granoro Dedicato per corpi estranei, fette di pane senza glutine per rischio muffa, un dolce lievitato per allergeni non dichiarati e un altro richiamo di gallette di mais (e della farina con cui sono realizzate) per micotossine.

Il richiamo della passata di pomodoro Granoro

I supermercati Conad hanno diffuso il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di passata di pomodoro di Puglia a marchio Granoro Dedicato. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei di vetro. Il prodotto in questione è venduto in bottiglie da 500 grammi, con il numero di lotto HP1LM283 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/12/2026.

L’azienda Gruppo Alimentare Castellano Spa ha prodotto la passata di pomodoro per il Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in S.S. 16, Km. 703 + 900, a Cerignola, in provincia di Foggia (sigla HP1 nel numero di lotto).

Il richiamo del pane senza glutine Nutrifree

I supermercati Iper e Il Gigante, invece, hanno pubblicato il richiamo precauzionale ad opera del produttore di un lotto ciascuno di Panfette senza glutine e Panfette con farina integrale senza glutine a marchio Nutrifree. La ragione indicata, in questo caso, è una “criticità nella fase di confezionamento con possibile conseguente rischio di sviluppo di muffa”. I prodotti interessati sono venduti i seguenti:

Panfette senza glutine, in confezioni da 300 grammi, con il TMC 02/05/2026, corrispondente al numero di lotto;

Panfette con farina integrale senza glutine, in confezioni da 340 grammi, con il TMC 03/04/2026, corrispondente al numero di lotto.

L’azienda NT Food Srl ha prodotto le fette di pane senza glutine richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via G. Puccini 1770, a Porcari, in provincia di Lucca.

Il richiamo della farina di mais e delle gallette

Il Ministero della Salute, invece, ha segnalato i richiami da parte del produttore di diversi lotti di farina di mais pignoletto bio e di gallette di mais rosso biologiche dell’Azienda Agricola Podere Pereto. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza della micotossina deossinivalenolo (DON) oltre i limiti di legge. I prodotti coinvolti sono i seguenti:

Farina di mais pignoletto rosso bio, in confezioni da 5 kg con il numero di lotto 210926 e il TMC a 18 mesi, e in confezioni da 500 grammi con i numeri di lotto 250826, 231226 e 150726, e i TMC sempre a 18 mesi;

Gallette di mais rosso biologico, in confezioni da 90 grammi, con i numeri di lotto 291225, 041225, 050326, 060326, 160426, 230426, 130826, 140826, e il TMC a 10 mesi;

Gallette di mais rosso biologico in monoporzioni, in confezioni da 120 grammi, con i numeri di lotto 230426 e 251126, e i TMC a 10 mesi;

Soffi di mais bio, in confezioni da 50 grammi, con i numeri di lotto 100826 e 070326, e i TMC a 10 mesi.

L’Azienda Agricola Podere Pereto ha prodotto la farina di mais e le gallette richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in località Podere Pereto 17, a Rapolano Terme, in provincia di Siena.

In precedenza, il Ministero della Salute aveva diffuso altri richiami di gallette di mais rosso pignoletto bio, sempre per la presenza della micotossina DON oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente (leggi qui il primo richiamo di gallette di mais).

Il richiamo del Dolce di Varese “Amor polenta”

I supermercati Carrefour, infine, hanno diffuso il richiamo da parte del produttore di quattro lotti del dolce di Varese “Amor polenta” a marchio InLombardia. La ragione indicata è la mancanza dell’indicazione di un allergene non specificato per un errore di etichettatura. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi, con i numeri di lotto L25092025, L30102025, L20112025 e L30112025, e i TMC 25/02/2026, 30/03/2026, 20/04/2026 e 30/04/2026.

L’azienda Lombardo di Garattoni F. & C. Sas ha prodotto il dolce richiamato per Stagnati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Sempione 60, a Pogliano Milanese, nella città metropolitana di Milano.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 273 richiami, per un totale di 592 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock (copertina), Ministero della Salute, Conad, Carrefour

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Al canale telegram Iscriviti

Al canale Whastapp Iscriviti

Al canale Instagram Broadcast Iscriviti



2