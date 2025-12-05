Dopo il richiamo del salmone affumicato diffuso da Esselunga arriva dal Ministero della Salute la segnalazione del ritiro di diversi lotti di gallette a base di mais integrale per la presenza della micotossina DON (deossinivalenolo) oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente (Art. 2 al 3, lett. b e Allegato 2 dell’Ordinanza del DFI sui valori massimi di contaminanti OCont, RS 817.022.15). Sono 10 gli avvisi di richiamo dal commercio pubblicati sul sito del Ministero, tutti di gallette prodotte dalla ditta Langalletta srl nel proprio stabilimento di Santa Vittoria d’Alba, in provincia di Cuneo, e vendute in confezioni da 150 grammi con vari marchi e vari lotti in negozi e supermercati.

I lotti e le marche

Marca: Langalletta

Denominazione: Gallette di mais integrale pignoletto; Confezione da 150 grammi

Lotti e termine minimo di conservazione: E2589 27/05/26, C2553 17/03/2026, B2568 21/02/26, A2549 31/01/2026, I2516 10/09/2026, A2549 31/01/26;

Marca: Brezzo

Denominazione: Le Gallette Gustose e Croccanti Mais Integrale; Confezione da 150 grammi

C2554 17/03/26, G2531 14/07/26

Marca: La Grande Ruota

Denominazione: Soffi Di Mais; Confezione da 150 grammi

B2585 17/03/26 150g

Marca: Terra Verde

Denominazione: Gallette di mais integrale; Confezione da 150 grammi

B2509 04/02/26, D2557 14/04/26, F2526 19/06/26, G2528 14/07/26, I2531 30/09/26, L2524 30/10/26 150g

Marca: San e Bun

Denominazione: Gallette bio; Confezione da 150 grammi

A2521 07/01/2026, E2543 22/05/2026, I2511 10/09/2026

Marca: Dietnatural

Denominazione: Gallette di mais pignoletto integrale; Confezione da 150 grammi

A2518 27/01/2026, B2580 24/02/2026, B2581 24/02/2026,E2501- E2502 07/05/2026, F2533- F2534 14/07/2026, I2502 11/09/2026 M2501 13/11/2026

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 254 richiami, per un totale di 567 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

