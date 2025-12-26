Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di prosciutto cotto di alta qualità a marchio Lenti & Lode per un rischio microbiologico (presenza di Listeria monocytogenes). Il prodotto è venduto nei supermercati in vaschette preaffettate da 120 g. Il lotti di prosciutto recano in etichetta la sigla L2541327 e L2541328, hanno come termine minimo di conservazione la data del 03/01/2026. Il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 602 L CE, il produttore: Rugger S.p.A mentre la sede è via S. Maurizio 64, Santena (TO)

Rischio Listeria per prosciutto cotto

In via precauzionale, l’azienda e le autorità raccomandano ai consumatori che avessero acquistato il prodotto con i lotti indicati di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Per la cronaca ricordiamo che il 23 dicembre 2025 i supermercati Esselunga hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di gran fesa di tacchino arrosto a marchio Lenti per lo stesso motivo “possibile presenza di Listeria monocytogenes. In questo caso il prodotto è venduto in vaschette da 100 grammi, con il numero di lotto 2541330 e il termine minimo di conservazione (TMC) 03/01/2026.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda o rivolgersi direttamente al personale del supermercato dove è stato effettuato l’acquisto.

583 prodotti richiamati

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 269 richiami, per un totale di 583 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

