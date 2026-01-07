Si allarga anche il richiamo dei pandori senza glutine. I supermercati Coop infatti hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di pandori senza glutine, classici e farciti, a marchio Senza Peccato. La ragione indicata è sempre la presenza di residui di rivestimento in PTFE (Teflon) dello stampo di cottura. I prodotti interessati sono i seguenti:

Pandoro classico senza glutine e senza lattosio, in confezioni da 500 grammi, con i termini minimi di conservazione (TMC) dal 18/02/2026 all’11/05/2026;

Pandoro farcito al cioccolato, in confezioni da 500 grammi, con TMC dal 25/02/2026 al 14/03/2026.

L’azienda Zero+4 Srl ha prodotto i pandori richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Lavoratori Autobianchi 1/15, a Desio, in provincia di Monza e Brianza.

In precedenza, il Ministero della Salute e alcune catene di supermercati hanno segnalato il richiamo di altri 11 pandori senza glutine, lattosio e aproteici, venduti con i marchi Piaceri Mediterranei, Novaldo, Vergani e Senza Peccato e prodotti da Zero+4 Srl (leggi qui l’articolo sul maxi richiamo di pandori senza glutine).

A scopo precauzionale, si raccomanda dunque di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono quindi restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 6 richiami, per un totale di 34 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

