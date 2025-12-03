I supermercati Esselunga hanno diffuso il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di salmone affumicato norvegese Luxury Selection a marchio Food from the World. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 485116 e la data di scadenza 28/12/2025.

L’azienda polacca Koral SA ha prodotto il salmone affumicato per Food from the World Srl, che lo ha commercializzato il Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in Kukinia 43, a Ustronie Morskie, contea di Kołobrzeg, voivodato della Pomerania Occidentale, in Polonia (marchio di identificazione PL32081801).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salmone affumicato con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 039 9669930.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 253 richiami, per un totale di 557 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock (copertina), Esselunga

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Al canale telegram Iscriviti

Al canale Whastapp Iscriviti

Al canale Instagram Broadcast Iscriviti



2