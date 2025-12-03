MENU
tartina salmone affumicato su tagliere con erbe aromatiche, lime e cipolla e ciotola di sale grosso
Richiami e ritiri

I supermercati Esselunga hanno diffuso il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di salmone affumicato  norvegese Luxury Selection a marchio Food from the World. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 485116 e la data di scadenza 28/12/2025.

L’azienda polacca Koral SA ha prodotto il salmone affumicato per Food from the World Srl, che lo ha commercializzato il Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in Kukinia 43, a Ustronie Morskie, contea di Kołobrzeg, voivodato della Pomerania Occidentale, in Polonia (marchio di identificazione PL32081801).

Salmone affumicato norvegese Luxury Selection Food from the World richiamo 03.12.2025
Il salmone affumicato richiamato per la possibile presenza di Listeria

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salmone affumicato con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 039 9669930.

