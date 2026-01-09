I supermercati Decò hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte di Granarolo di tre lotti di latte di proseguimento 2 UHT della linea Bimbi. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di un contaminante microbiologico. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 2×500 ml con i numeri di lotto Q5185B–, Q5312B–, e Q5351B– con i termini minimi di conservazione (TMC) 30/03/2026, 04/08/2026 e 12/09/2026.

L’azienda Granarolo SpA ha prodotto il latte di proseguimento richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via G. Verdi 74, a Soliera, in provincia di Modena (marchio di identificazione IT 08 4 CE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non somministrare il latte di proseguimento con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 7 richiami, per un totale di 36 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Al canale telegram Iscriviti

Al canale Whastapp Iscriviti

Al canale Instagram Broadcast Iscriviti

2