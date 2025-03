Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di diversi lotti di vari dolci venduti con il marchio Sweet Cream e altri marchi, per la possibile contaminazione microbiologica da Salmonella. L’avviso pubblicato dal Ministero non indica i nomi dei prodotti, i numeri di lotto e le scadenze, oltre a non contenere immagini. Si sa soltanto che i prodotti interessati sono stati prodotti da giugno 2024 a gennaio 2025.

L’azienda Sweet Cream Srl ha prodotto i dolci monoporzione richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via G. Verdi, a Bellizzi, in provincia di Salerno.

Il precedente richiamo dei dolci monoporzione

L’avviso raccomanda di non consumare e restituire al punto vendita i prodotti oggetto del richiamo, tuttavia non è chiaro come consumatori e consumatrici possano identificarli a partire dalle limitatissime informazioni fornite dal Ministero della Salute e in assenza di immagini.

Tuttavia, in precedenza, il Ministero aveva già segnalato il richiamo, per lo stesso motivo, di diversi lotti di due dolci monoporzione – tartellette ai frutti di bosco e delizie al limone – a marchio Sweet Cream (leggi qui l’articolo sul primo richiamo). È quindi probabile si tratti della stessa tipologia di prodotto (dolci monoprozione).

Il focolaio di Salmonella in Nord America

Il provvedimento sembra essere collegato a un focolaio internazionale di Salmonella, che ha coinvolto decine di persone tra Canada e Stati Uniti a partire da settembre 2024. Lo scorso gennaio, infatti, le autorità canadesi hanno collegato i dolci monoporzione prodotti in Italia dall’azienda Sweet Cream a 69 casi di salmonellosi, di cui 22 hanno richiesto il ricovero in ospedale. L’importatore in Canada ha quindi iniziato un richiamo di mini pasticceria a marchio Sweet Cream e tartellette ai frutti di bosco e delizie al limone D. Effe. T. Un analogo focolaio di salmonellosi, causato dallo stesso ceppo, era in corso negli USA, dove ha interessato almeno 18 persone, di cui una ricoverata, ha reso noto la Food and Drug Administration (FDA).

