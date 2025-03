Alla fine della scorsa settimana si è allargato il richiamo del petto di pollo al forno per allergeni non dichiarati. Negli stessi giorni, il Ministero della Salute ha segnalato anche il ritiro precauzionale di un integratore alimentare per rischio microbiologico.

Il richiamo del petto di pollo al forno

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di diversi lotti di petto di pollo cotto al forno venduto con i marchi Rossetto Selezione, Dal Salumiere Lidl, Le Vie del Gusto e Il Tagliere del Re Aldi. Anche questa volta, il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza dell’allergene uova non dichiarato in etichetta.

I prodotti interessati sono i seguenti:

Petto di pollo Rossetto Selezione, in vaschette da 140 grammi, appartenenti ai lotti numero 5293125700 con la scadenza 02/04/2025 e 5946185700 con la scadenza 15/04/2025;

Petto di pollo cotto al forno Dal Salumiere Lidl, in vaschette da 140 grammi, appartenenti ai lotti numero 5660305700 con la scadenza 31/03/2025, 5293275700 con la scadenza 31/03/2025, e 5041115700 con la data di scadenza 16/04/2025, e in vaschette da 120 grammi, appartenenti ai lotti numero 5660245700 con la scadenza 01/04/2025, 5877105700 con la scadenza 09/04/2025, 5877265700 con la scadenza 09/04/2025, 5041075700 con la scadenza 16/04/2025, 5405035700 con la scadenza 23/04/2025, 5405185700 con la scadenza 23/04/2025, e 5503085700 con la scadenza 01/05/2025;

Petto di pollo cotto al forno Le Vie del Gusto, in vaschette da 140 grammi, con il numero di lotto 5946085700 e la scadenza 15/04/2025;

Petto di pollo cotto al forno Il Tagliere del Re Aldi, in vaschette da 140 grammi, appartenenti ai lotti 5518135700 con la scadenza 29/03/2025, 5518195700 con la scadenza 27/03/2025, 5946105700 con la scadenza 03/04/2025, 5946245700 con la scadenza 03/04/2025, e 5982085700 con la scadenza 05/04/2025.

L’azienda Forno d’Oro Srl ha prodotto tutti i marchi di petto di pollo arrosto richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Sila 1/A, a Isola Vicentina, in provincia di Vicenza (marchio di identificazione T F1M1S UE).

In precedenza, la catena di discount Aldi e il Ministero della Salute avevano già segnalato il richiamo di altri lotti di petto di pollo con il marchio della catena Il Tagliere del Re (leggi qui il primo richiamo di petto di pollo).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda quindi alle persone allergiche alle uova di non consumare il petto di pollo affettato con le scadenze e i numeri di lotto sopra indicati. I prodotti richiamati invece sono sicuri per le consumatrici e i consumatori che non sono allergici alle uova.

Il richiamo dell’integratore

Il Ministero ha pubblicato anche il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto dell’integratore alimentare BBcolic a marchio Buona. La ragione indicata è una possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto in questione è venduto in flaconcini da 30 ml con il numero di lotto 0412 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/01/2027.

L’azienda Health Progress Italia Srl ha prodotto l’integratore alimentare richiamato per Buona Spa Società Benefit. Lo stabilimento di produzione si trova in via Scozia 8, a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare l’integratore con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 56 richiami, per un totale di 211 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

