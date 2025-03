Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di diversi lotti di salamini da Cinta Senese DOP a marchio Renieri. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la rilevazione della presenza di geni di Escherichia coli produttore di Shiga tossina (STEC). I prodotti interessati sono dunque i seguenti:

Salamini da Cinta Senese DOP, in pezzi interi da 350 grammi, con i numeri di lotto L2453O, L2502O, L2503O, L2504O, L2505O, L2506O, L2507O e L2508O, e i termini minimi di conservazione (TMC) 01/05/2025, 08/05/2025, 15/05/2025, 22/05/2025, 29/05/2025, 05/06/2025, 12/06/2025 e 19/06/2025;

Salamini da Cinta Senese DOP, in tranci da 180 grammi, con i numeri di lotto L2502O, L2503O, L2504O, L2505O e L2506O, e i TMC 08/05/2025, 15/05/2025, 22/05/2025, 29/05/2025 e 05/06/2025.

L’azienda Digar Srl ha prodotto i salamini richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in località Pian dei Peschi 6, a Poggibonsi, in provincia di Siena (marchio di identificazione UE IT 9 902 L).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare i salami con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono quindi restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 49 richiami, per un totale di 192 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2