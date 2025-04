Negli ultimi giorni, sono stati segnalati tre nuovi richiami: si tratta di lard di Arnad DOP richiamato da Coop e filone di tonno decongelato per rischio microbiologico, e di basilico secco in foglia bio per rischio chimico.

Il richiamo del lard di Arnad da parte di Coop

I supermercati Coop hanno richiamato un lotto di lard di Arnad DOP affettato Valle d’Aosta. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes superiore ai limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in vaschette con il numero di lotto 2896. Coop non ha indicato il termine minimo di conservazione (TMC) del lotto coinvolto e il peso delle confezioni.

L’azienda Levieux Arnad ha prodotto il lard d’Arnad DOP richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in frazione Arnad Le Vieux 43, ad Arnad, in provincia di Aosta. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda agli indirizzi email controlloqualita@arnadlevieux.com e info@arnadlevieux.com

Il richiamo del filone di tonno

Il Ministero della Salute, invece, ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di filone di tonno a pinne gialle (Thunnus albacares) decongelato marinato a marchio Frime. La ragione indicata è la presenza di un rischio microbiologico non meglio specificato, ma “in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute”. Il prodotto interessato è venduto in confezioni con il numero di lotto 1580T 80 084 e la data di scadenza 04/04/2025.

L’azienda Frime SAU ha prodotto il filone di tonno richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in Mercado Central Pescado, Casilla 80, a Barcellona, in Spagna (marchio di identificazione ES 12.024991/B UE).

Il richiamo del basilico

Infine, il Ministero ha pubblicato anche il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di basilico secco in foglia biologico venduto con i marchi Artigiano del Bio e Pensa Bio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un rischio chimico, anche questa volta non specificato. I prodotti coinvolti sono i seguenti:

Basilico foglia biologico Artigiano del Bio, in sacchetti da 1 kg, con i numeri di lotto 241206 e 250217, e i TMC 29/07/2028;

Basilico foglia biologico Pensa Bio, in vasetti da 20 grammi, con i TMC 31/07/2026 e 11/08/2026.

L’azienda Food for All di Tonello M. e С. ha prodotto il basilico in foglia richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via G. Galilei 6/8, a Pescantina, in provincia di Verona.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i marchi e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 60 richiami, per un totale di 216 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

