Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di altri tre prodotti. Si tratta di altri due snack salati provenienti dalle Filippine con un additivo non autorizzato e di un lotto di barrette con allergeni non dichiarati.

Il richiamo degli snack

Come accennato, il Ministero ha diffuso il richiamo da parte dell’operatore di due snack dalle Filippine venduti con i marchi Oishi e Regent. Il motivo è sempre lo stesso: presenza di un additivo non dichiarato. Si tratta del colorante E110 (giallo arancio), che, come specificato su notifiche Rasff, non è autorizzato negli snack a base di amidi, come da Regolamento (UE) 1333/2008.

Gli snack interessati dai provvedimenti di richiamo sono i seguenti:

Stick al formaggio Oishi Rinbee, in confezioni da 85 grammi con i numeri di lotto 109228 e 108381 e i termini minimi di conservazione (TMC) 18/09/2025 e 07/07/2025;

Anelli al formaggio Regent Cheese Rings, in confezioni da 60 grammi con tutti i numeri di lotto e i TMC.

L’azienda Liwayway Marketing Corp ha prodotto gli stick al formaggio, mentre Regent Company ha prodotto gli anelli. Entrambi gli snack provengono dalle Filippine.

In precedenza, il Ministero della Salute aveva già segnalato altri snack importati dall’Asia, sempre per la presenza dell’additivo non autorizzato, arrivando a un totale di 13 referenze. Si tratta di prodotti a marchio LaLa e a marchio Jack&Jill (leggi qui l’articolo sul richiamo dei cracker gusto pesce e delle palline al formaggio e l’articolo sul richiamo di chips, tortillas e cracker). Inoltre, il Ministero aveva segnalato anche il richiamo di altre palline al formaggio, questa volta provenienti dal Nepal (leggi qui l’articolo sul richiamo delle palline al formaggio).

Il richiamo delle barrette

Il Ministero ha pubblicato anche il richiamo da parte del produttore di un lotto di barretta bio mango, miele, anacardi e spirulina a marchio Agroiniziative. Il motivo indicato nell’avviso è la presenza degli allergeni sesamo e senape non dichiarati in un ingrediente. Il prodotto in questione è venduto in pezzi singoli da 35 grammi con il numero di lotto 210224 e il TMC 30/04/2025.

L’azienda Eco Bio Alimentare Srl ha prodotto le barrette richiamate per Agroiniziative Srl Società Agricola. Lo stabilimento di produzione si trova in via dell’Artigianato 2, a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova.

In via cautelativa, si raccomanda alle persone allergiche alla senape e/o al sesamo di non consumare le barrette con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicato. Il prodotto è sicuro per le consumatrici e i consumatori che non sono allergici alla senape o al sesamo.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 69 richiami, per un totale di 122 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2