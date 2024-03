Continua ad allargarsi il richiamo del formaggio Castelmagno DOP per rischio microbiologico. Il Ministero della Salute segnala anche i richiami di more di bosco congelate per norovirus e di due gusti di palline al formaggio con un colorante non autorizzato.

Il richiamo del Castelmagno DOP

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di altri lotti di Castelmagno DOP a marchio Tino Paiolo. La ragione indicata è la possibile presenza di Escherichia coli produttore di tossina Shiga STEC nel prodotto. Il formaggio interessato è venduto in forme intere da 2 kg con i numeri di lotto 23147011 e 23154011 e le date di scadenza 15/03/2024 e 18/03/2024.

L’azienda Società Agricola La Bruna di Fiandino Davide & C. ha prodotto il formaggio Castelmagno DOP nello stabilimento di contrada Marobert 3, a Monterosso Grana, in provincia di Cuneo (marchio di identificazione IT01742CE).

In precedenza, era stato segnalato un altro lotto di Castelmagno DOP a marchio Tino Paiolo, sempre per la possibile presenza di Escherichia coli STEC (leggi qui il primo richiamo del formaggio)

Il richiamo delle more di bosco

Inoltre, il Ministero della Salute e Metro hanno diffuso il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di more di bosco congelate a marchio Metro Chef. Il motivo indicato sull’avviso è la presenza di norovirus. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 1 kg con il numero di lotto 19/03/2023 e la data di scadenza 19/08/2025.

L’azienda serba ITN Eko Povlen ha prodotto le more di gelso richiamate per Metro Italia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in Nikole Telse 29, Kosjerić, in Serbia.

Il richiamo delle palline al formaggio

Il Ministero ha pubblicato anche i richiami di tutti i lotti delle palline di mais al formaggio (cheese balls) classiche e spicy a marchio Current. La ragione indicata è la presenza di un colorante non autorizzato nel prodotto. Gli snack coinvolti sono venduti in confezioni da 60 grammi con tutti i lotti di produzione e i termini minimi di conservazione fino al 14/10/2024.

L’azienda Yashoda Foods PVT LTD ha prodotto le palline di formaggio richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova a Rupandehi, in Nepal.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con le scadenze e i numeri di lotto segnalati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso delle referenze richiamate possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 41 richiami, per un totale di 70 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

