Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di tutti i lotti e tutte le scadenza di 99 integratori alimentari, venduti in vari formati a marchio Atena. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la mancanza di avvertenze specifiche, condizioni di utilizzo, limitazioni d’uso e claim sulle confezioni. Nonostante gli avvisi di richiamo siano datati 13/02/2025, il Ministero della Salute li ha pubblicati sul suo portale soltanto oggi, 28/02/2025, con due settimane di ritardo rispetto all’emissione del provvedimento.

Gli integratori richiamati

Agaricus, in confezioni da 50 compresse; Agaricus blazei, in confezioni da 100 compresse; Alfalattoalbumina, in confezioni da 30 e 100 compresse; Alfalattoalbumina Spec, in confezioni da 60 compresse; A-Mico5, in confezioni da 50 e 100 compresse; Amore e Vita, in confezioni da 60 compresse; Antocianosidi, in confezioni da 50 e 100 compresse; Arginina, in confezioni da 50 e 100 compresse; Atena 5% alcool, in confezioni da 50 ml, 100 ml e 250 ml; Atena Plus, in confezioni da 60 compresse; Atena Plus 33%, in confezioni da 250 ml; Atenaxym, in confezioni da 250 ml; Ayurveda, in confezioni da 60 compresse; Balt Rebalance, in confezioni da 50 ml, 100 ml e 250 ml; Berberina, in confezioni da 30 compresse; Berberina Composta, in confezioni da 60 compresse; Berberina Forte, in confezioni da 60 compresse; Berberina Plus, in confezioni da 60 compresse; Betaglicina, in confezioni da 100 compresse; Betaglucano, in confezioni da 60 compresse; Biancospino, in confezioni da 50 e 100 compresse; Biolax, in confezioni da 50 compresse; Boswellia, in confezioni da 50 e 100 compresse; Boswellia Composta, in confezioni da 50 e 100 compresse; Clacereb, in confezioni da 60 compresse; Claenzyme, in confezioni da 60 compresse; Clariz, in confezioni da 60 compresse; Colina, in confezioni da 50 compresse; Colostro Capra, in confezioni da 50 e 100 compresse; Colostro Capra Plus, in confezioni da 50 compresse; Cordyceps sinensis, in confezioni da 50 compresse; Coriolus versicolor, in confezioni da 60 compresse; Desmodium, in confezioni da 50 e 100 compresse; Disinflam, in confezioni da 60 compresse; Flu Stop Andrographis PA, in confezioni da 15 e 60 compresse; Fosfatidilcolina, in confezioni da 50 e 100 compresse; Fosfatidilserina, in confezioni da 100 compresse; Ginkgo biloba, in confezioni da 50 e 100 compresse; Ginkgo biloba Composto, in confezioni da 50 e 100 compresse; Glutatione, in confezioni da 100 compresse; Graviola, in confezioni da 50 e 100 compresse; Gut Rebalance, in confezioni da 50 ml, 100 ml e 250 ml; Immune Ayurveda, in confezioni da 60 compresse I’m Slim Sono Magro polvere, in confezioni da 300 g e 700 g; Ippocastano Composto, in confezioni da 100 compresse; Joint Aid, in confezioni da 50 e 100 compresse; Kalamath Super, in confezioni da 50 e 100 compresse; KQC, in confezioni da 50 compresse; Lapocasto gocce, in confezioni da 100 ml e 250 ml; Lapocasto tisana, in confezioni da 130 g; Laposlim, in confezioni da 100 compresse; Laposlim gocce, in confezioni da 50 ml e 100 ml; Laposlim tisana, in confezioni da 130 g; Life, in confezioni da 50 e 100 compresse; Life Multivitamin, in confezioni da 50 e 100 compresse; Magnesio Reale, in confezioni da 150 g; Magnesio Super, in confezioni da 300 g; Maitake, in confezioni da 50 compresse; Mangustano, in confezioni da 50 e 100 compresse; Momordica carantea, in confezioni da 50 e 100 compresse; MSM, in confezioni da 100 compresse; NAC N-Acetilcisteina, in confezioni da 60 compresse; Natural Detox, in confezioni da 50 e 100 compresse; New Life, in confezioni da 50 e 100 compresse; Normapress, in confezioni da 50 ml e 100 ml; Omega Green, in confezioni da 50 e 100 compresse; Ortica, in confezioni da 100 compresse; Oxiage Plus, in confezioni da 30, 60 e 100 compresse; Perilla, in confezioni da 50 e 100 compresse; Polydatine, in confezioni da 30 compresse; Querfer, in confezioni da 30 compresse; Querfer Plus, in confezioni da 30 compresse; Querpoly, in confezioni da 30 compresse; Reishi, in confezioni da 50 compresse; Rigeneril, in confezioni da 100 compresse; Riso Rosso, in confezioni da 50 e 100 compresse; Saccharomicestes boulardii, in confezioni da 30 compresse; Sanidol, in confezioni da 50 e 100 compresse; Savealzy, in confezioni da 100 compresse; Saveprost, in confezioni da 50 e 100 compresse; Serenity Fiori d’Arancio, in confezioni da 50 ml e 100 ml; Serenity Giorno, in confezioni da 60 compresse; Serenity Lavanda, in confezioni da 50 ml e 100 ml; Serenity Notte, in confezioni da 60 compresse; Serenity Scuola, in confezioni da 60 compresse; Serenity Terza Età, in confezioni da 60 compresse; Serrapeptase, in confezioni da 60 compresse; Shiitake, in confezioni da 100 compresse; Silicium Organico Bio Dinam SP, in confezioni da 500 ml; Silmarina, in confezioni da 50 e 100 compresse; Sonni Sereni, in confezioni da 50 e 100 compresse; Spirulina Bio, in confezioni da 60 compresse; Stallone, in confezioni da 30 compresse; Stallone Plus, in confezioni da 30 compresse; Sugar controlin confezioni da 50 e 100 compresse; Tiver, in confezioni da 60 compresse; Uba ursina, in confezioni da 50 e 100 compresse; Valeriana, in confezioni da 100 compresse; Vamp Plus, in confezioni da 50 e 100 compresse.

L’azienda produttrice

L’azienda Atena Bio Srl ha prodotto tutti gli integratori richiamati. Lo stabilimento di produzione, di “I Sani Bio”, si trova in via Trentino 12/B, a Paese, in provincia di Treviso.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare gli integratori sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono quindi restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 38 richiami, per un totale di 173 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

