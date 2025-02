Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di tegami (o casseruole) antiaderenti con un manico e due manici Indux a marchio Valsecchi Casalinghi. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la cessione di alluminio oltre i limiti. I prodotti in questione appartengono al lotto L305/24, hanno il diametro di 16 cm e sono compatibili con la cottura a induzione. Nonostante gli avvisi di richiamo siano datati 11/02/2025, il Ministero li ha pubblicati sul suo portale solo nel tardo pomeriggio di ieri, 26/02/2025, con due settimane di ritardo.

L’azienda Valsecchi Casalinghi Srl ha prodotto i tegami richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Lombardia 23, a Calvenzano, in provincia di Bergamo.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non utilizzare i tegami con le caratteristiche e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 37 richiami, per un totale di 74 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2